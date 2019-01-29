القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيا 2019

يتطلع المنتخب الإماراتي إلى خطوة جديدة على طريق النجاح في بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، عندما يلتقي اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي للبطولة قطر، بعدما أطاح بحامل اللقب أستراليا.

ويلتقي الفريقان على إستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي حيث يشتعل الصراع بينهما على تأشيرة المرور للمباراة النهائية المقررة الجمعة المقبل على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وينتظر أن يكون الحضور الجماهيري السلاح الأقوى للأبيض في هذه الموقعة الحاسمة على إستاد محمد بن زايد الذي تبلغ سعته الرسمية أكثر من 37 ألف مقعد.

وشهد اليومان الماضيان إقبالاً كثيفاً وصراعاً كبيراً من أجل الحصول على تذكرة الحضور في هذه المباراة الفاصلة، كما يعتمد المنتخب الإماراتي على الحالة المعنوية للفريق التي ارتفعت بشكل هائل بعد الفوز الثمين على المنتخب الأسترالي حامل لقب البطولة، حيث أكدت المباراة وأسلوب اللعب والحماسة الشديدة لدى اللاعبين أن المنتخب الإماراتي قادر على المنافسة وإحراز المزيد من التقدم في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر

تقام المباراة في الساعة الـ 18:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب “مدينة زايد” الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين رؤوف بن خليف ويوسف سيف.