كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخب الإمارات ونظيره قطر في دور الأربعة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وتأهل منتخب اليابان إلى نهائي البطولة القارية؛ بعدما أطاح بنظيره إيران ليضرب موعدًا مع أحد طرفي مباراة الإمارات وقطر التي ستحسم هوية اللقاء النهائي.

ويعد لقاء الإمارات وقطر من المواجهات الكروية العربية المثيرة بحثًا عن حسم التأهل للدور النهائي بالبطولة القارية، وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب “مدينة زايد” الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين رؤوف بن خليف ويوسف سيف.

تاريخ المواجهات

أقيمت 28 مواجهة بين المنتخبين سواء بشكل رسمي أو ودي، وفاز منتخب الإمارات 9 مرات مقابل 12 انتصارًا لقطر وتعادل المنتخبان 7 مرات.

بدأت المواجهات في بطولة كأس الخليج 1972 بفوز الإمارات بهدف سهيل سالم ثم فاز منتخب قطر في كأس الخليج 1974 في لقاء المركزين الثالث والرابع وتفوق العنابي في كأس الخليج 1976 بنتيجة 3-1 كما فاز في كأس الخليج 1979.

تفوق منتخب قطر في كأس آسيا 1980 بنتيجة 2-1 ولكن منتخب الإمارات فاز بهدف نظيف في كأس الخليج 1982 وبالنتيجة نفسها في نسخة 1984، وحقق منتخب قطر فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 في كأس الخليج 1986 ثم بنتيجة 2-1 في كأس الخليج 1988 وبالنتيجة نفسها في كأس آسيا بالعام نفسه.

تعادل المنتخبان بتصفيات كأس العالم 1990 كما تعادلا في كأس الخليج 1990 بينما فاز منتخب قطر في كأس الخليج 1992 وتعادلا في دورة الألعاب الآسيوية 1994، وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 2-1 في كأس الخليج 1994 وفاز قطر في كأس الخليج 1996 ثم تفوق العنابي في كأس العرب 1998 بدور الأربعة.

تعادل المنتخبان في كأس الخليج 1998، وتبادلا الفوز في تصفيات كأس العالم 2002 ثم تعادلا في كأس الخليج 2004 و2005 وفاز منتخب الإمارات في كأس آسيا 2007 وتعادلا في كأس الخليج 2009 وفاز الإمارات وديًا العام 2011، كما فاز في كأس الخليج 2013 وتفوق في آخر لقاء بينهما بنتيجة 4-1 في كأس آسيا 2015 سجلها أحمد خليل وعلي مبخوت “هدفين لكل منهما” مقابل هدف خلفان إبراهيم لقطر.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب الإمارات بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وتعادل مع البحرين وتايلاند بنتيجة 1-1 وفاز على الهند بنتيجة 2-0 ثم فاز على قيرغيزستان بنتيجة 3-2 وتغلب على أستراليا حامل اللقب في دور الثمانية بهدف نظيف، وسجل الأبيض 8 أهداف واستقبل 4 أهداف ويعد علي مبخوت هداف الإمارات بالبطولة برصيد 4 أهداف.

وتأهل منتخب قطر متصدرًا ترتيب المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان 2-0 وكوريا الشمالية بنتيجة 6-0 والسعودية 2-0 ثم عبور العراق بهدف نظيف ثم تخطي كوريا الجنوبية بهدف نظيف، وسجل العنابي 12 هدفًا دون استقبال أهداف ويعد المعز بالله علي هداف قطر برصيد 7 أهداف.

حلم النهائي

يحلم المنتخبان بالتأهل للدور النهائي للبطولة، خاصة أن كليهما يسعيان للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخهما.

ويخوض منتخب الإمارات منافسات المربع الذهبي لأمم آسيا للمرة الرابعة بعد أن احتل المركز الرابع في نسخة 1992 بينما حصد الوصافة وصعد للدور النهائي في المرة الوحيدة في نسخة 1996 وحصد المركز الثالث في نسخة 2015.

ويخوض منتخب قطر لأول مرة منافسات دور الأربعة بالبطولة القارية.

الإمارات والقوة الضاربة

يحشد الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات القوة الضاربة من أجل تحقيق هدف التأهل إلى نهائي البطولة القارية، مؤكدًا أن خريطة الكرة الآسيوية وتأهل قطر لم يعد مفاجأة.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على الحارس خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد وفارس جمعة وبندر الأحبابي ووليد عباس في خط الدفاع مع ثنائي الارتكاز علي سالمين وماجد حسن مع دور المخضرم إسماعيل مطر في مركز 10 كصانع لعب والجناحين إسماعيل الحمادي وخليفة الحمادي مع المهاجم علي مبخوت.

وأكد أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي لـ”إرم نيوز” أن المنتخب الإماراتي لديه عدة أسلحة بخلاف الأمور الفنية على رأسها مسألة الدعم الجماهيري، موضحًا أن الإمارات لديها خبرة المدرب الإيطالي زاكيروني الذي يجيد إدارة المباريات الكبرى.

وأشار إلى أن المنتخب الإماراتي يراهن على قدرات علي مبخوت التهديفية، موضحًا أن الأبيض لديه طموح كبير من أجل التأهل، ولكنه حذر أيضًا من قوة منتخب قطر وأسلحته الهجومية خاصة المعز علي.

قطر تتحدى بالأسلحة الهجومية

يتحدى منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز بالأسلحة الهجومية مع خطة 4-4-2 بوجود الحارس سعد الشيب وأمامه بيدرو ميجيل وطارق سلمان وعبد الكريم علي وبسام الراوي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد العزيز حاتم وسالم الهاجري وأكرم عفيف وبوعلام خوخي مع ثنائي الهجوم حسن الهيدوس والمعز علي.