موعد مباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيا 2019

يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 على استاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي.

ويسعى كلا المنتخبين لبلوغ المباراة النهائية والرهان على اللقب الأغلى في القارة الآسيوية.

ونجح المنتخب الإماراتي في بلوغ هذا الدور بعدما تخطى عقبة أستراليا بهدف نظيف في دور الـ8، فيما صعدت قطر بعد تجاوز كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء أيضًا.

موعد مباراة الإمارات وقطر

تنطلق مباراة الإمارات وقطر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية،