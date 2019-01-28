موعد مباراة الإمارات ضد قطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

أقر ألبرتو زاكيروني، مدرب الإمارات، بصعوبة تكرار إنجازه في الفوز بكأس آسيا مع اليابان في 2011، لكنه عبر عن ثقته في قدرة فريقه الحالي منتخب الإمارات، صاحب الضيافة، الذي تحسن سريعًا، على عبور قطر في الدور قبل النهائي، غدًا الثلاثاء.

ولم يقدم فريق المدرب الإيطالي أداء قويًا يكفي لإشعال حماس جماهيره في دور المجموعات بعد التعادل مع البحرين و تايلاند والاكتفاء بتحقيق انتصار واحد فقط على منتخب الهند المتواضع.

وفي دور الستة عشر احتاجت الإمارات إلى ركلة جزاء احتسبت في الوقت الإضافي لتتجاوز قرغيزستان ثم كان من المتوقع أن تودع البطولة من دور الثمانية عندما واجهت منتخب أستراليا، حامل اللقب، في العين.

وظل التعادل مهيمنًا على المباراة حتى الدقيقة 68 حين استغل علي مبخوت خطأ دفاعيًا من ميلوش ديجنيك ليضع الكرة في الشباك بعد مراوغة مات رايان حارس استراليا ليسجل هدف المباراة الوحيد.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عشية مواجهة قطر: “حتى الفرق الصغيرة أصبحت صعبة المراس. لا نستطيع أن نطلق عليها وصف صغيرة بعد الآن”.

وتابع: “كرة القدم تطورت كثيرًا في آسيا ودخلت المزيد من المنتخبات قائمة 100 الأوائل في تصنيف الفيفا. نعم واجهنا بعض الصعوبات في دور المجموعات ودور الستة عشر خاصة أمام فرق تدافع بقوة.

“لكننا نتحسن وقدمنا مباراة جيدة جدًا في دور الثمانية. أثق في قدرتنا على الفوز أمام قطر”.

وبلغت قطر الدور قبل النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية بقيادة سون هيونغ-مين في دور الثمانية وفازت بكل مبارياتها الخمس في البطولة حتى الآن.

وقال زاكيروني، إنه لا يشعر بمفاجأة لبلوغ فريق المدرب فيلكس سانشيز الدور قبل النهائي في كأس آسيا لأول مرة.

وأضاف: “إنه فريق منظم جدًا. لم يدخل أي هدف في شباكهم ويقدمون مستويات رائعة خلال العام الأخير”.

وأكمل: “لعبوا سويًا لسنوات طويلة وهذا مصدر قوتهم. يمزج المنافس بشكل جيد بين الخبرة والشباب. يتعين أن نكون في كامل تركيزنا للفوز عليهم غدًا”.

وقال زاكيروني، إنه على ثقة في قدرة فريقه على تعويض غياب المصابين.

وأصيب المدافع خليفة مبارك بكسر في الساق خلال الفوز على قرغيزستان في دور الستة عشر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الإمارات وقطر، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD.