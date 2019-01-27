مباراة الإمارات وقطر.. محمد أحمد يغيب عن نصف نهائي كأس آسيا 2019

غادر المدافع محمد أحمد، لاعب المنتخب الإماراتي، الأحد، معسكر الأبيض في أبوظبي، ليغيب عن مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام قطر، الثلاثاء.

وتأتي مغادرة حمد أحمد معسكر منتخب الإمارات بسبب إصابته في الركبة في مباراة الإمارات وأستراليا، في دور الـ8 لكأس آسيا، والتي انتهت بفوز الأبيض 1/0.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، حاجته للتدخل الجراحي، لينضم إلى زميله خليفة مبارك، الذي سيغيب عن نصف النهائي والمباراة النهائية حال التأهل بسبب الإصابة أيضًا.

من جهته أشاد خليفة الحمادي، بالدور الكبير الذي لعبته جماهير الإمارات في الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019.

وقال الحمادي إنَّ الوقفة الجماهيرية القوية، كانت من أهم الأسباب التي قادت الإمنارات لتحقيق نتائج لافتة، مكنته من الوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

كما قدم الحمادي شكره للجماهير وروابط المشجعين في الأندية المحلية والجهات المختلفة، على مساهمتهم الفاعلة في دعم مسيرة المنتخب.

وأكد ثقته الكاملة، في استمرار دعم الجماهير للمنتخب، متوقعًا أن يمتلئ إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي بكامل سعته في مباراة نصف النهائي، أمام قطر، يوم الثلاثاء.