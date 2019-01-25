مباراة الإمارات وأستراليا.. تطورات حالة فارس جمعة الصحية بعد نقله إلى المستشفى (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب منتخب الإمارات، فارس جمعة، وهو في المستشفى خلال إجرائه فحوصات طبية، بعد إصابته القوية في مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا، مساء اليوم الجمعة.

وتعرّض لاعب المنتخب الإماراتي، لإصابة خطيرة خلال مواجهة أستراليا، اليوم الجمعة، لحساب ربع نهائي كأس آسيا 2019.

وحدثت الإصابة عندما اصطدم جمعة في كرة مشتركة، مع أحد لاعبي أستراليا، بالدقيقة (91) من المباراة.

"حشرتنا الحرمة" ????????

– فارس جمعة يطمئن الجميع عن اصابته .. نشوفك في مباراة قطر يا شجاع ???????? pic.twitter.com/xcFJpiZNkY — UAE News Sport (@action_news) January 25, 2019

ومع ذلك، عاد فارس جمعة، سريعًا إلى الملعب، بعد خضوعه للعلاج؛ حيث أصرَّ على العودة رغم اعتراض الجهاز الطبي للإمارات.

وانتهت المباراة بانتصار الإمارات (1-0)، وتأهلها لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس آسيا.

وظهر نجم “الأبيض” بصحة جيدة بعد المباراة، حيث وجَّه التهنئة لجماهير بلاده، وأشاد بجهود زملائه، خلال تصريحات صحفية.

فيما قال محمد الجاسم، مراسل قناة “دبي”الرياضية:”فارس جمعة بخير، وأجرى أشعة، لكنه سيبقى في العناية المركزة لمدة 24 ساعة فقط للاحتياط، ولا يوجد ما يدعو للقلق”.

مراسلنا محمد الجاسم مباشرة من العين: فارس جمعة بخير وأجرى أشعة لكنه سيبقى في العناية المركزة لمدة 24 ساعة فقط للاحتياط ولا يوجد ما يدعو للقلق ان شاء الله #منصة_اسيا #فالكم_الكأس#الامارات_استراليا#منصور_يالأبيض

تابع البث الحي: https://t.co/wMulLkKSXC pic.twitter.com/kOK1vASvSK — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 25, 2019

كاس امم اسيا | الامارات 1 × 0 استراليا | فارس جمعة يسقط مصابا و اصابة في الراس " اصابة خطيررررررررررة " ولكن يعود و يصر على اللاعب رغم رفض الطاقم الطبي و يدخل و يخلص كورة شي كبير اقسم بالله ???????????????????????? برااافو القائد فارس جمعة ???????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/aBqQWmSEeB — انا موت جديد (@OOQQ9090) January 25, 2019

فيما أشار الحساب الرسمي لمنتخب الإمارات على تويتر:”نطمئِن الجماهير الإماراتية أن لاعب منتخبنا الوطني فارس جمعة قد أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة، وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة”.

نطمئن الجماهير الإماراتية أن لاعب منتخبنا الوطني فارس جمعة قد أجرى الفحوصات الطبية اللازمة و حالته الصحية مستقرة وسيبقى تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة ..#كأس_آسيا2019 #منصور_يالأبيض #قدام_يالأبيض #عيال_زايد_قدها pic.twitter.com/Ex1D9S4thf — UAEFA (@uaefa_ae) January 25, 2019

وقال اللاعب خلال تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية:”أبارك لشيوخنا، وجماهيرنا، وأطمئنهم أنني بخير، وأموري طيبة، وأبارك للجميع، ونحن سنقاتل إلى آخر لحظة، واطمئن الجميع بأن الأمور طيبة”.