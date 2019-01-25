مباراة الإمارات وأستراليا.. تطورات حالة فارس جمعة الصحية بعد نقله إلى المستشفى (فيديو)

مباراة الإمارات وأستراليا.. تطورات حالة فارس جمعة الصحية بعد نقله إلى المستشفى (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب منتخب الإمارات، فارس جمعة، وهو في المستشفى خلال إجرائه فحوصات طبية، بعد إصابته القوية في مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا، مساء اليوم الجمعة.

وتعرّض لاعب المنتخب الإماراتي، لإصابة خطيرة خلال مواجهة أستراليا، اليوم الجمعة، لحساب ربع نهائي كأس آسيا 2019.

وحدثت الإصابة عندما اصطدم جمعة في كرة مشتركة، مع أحد لاعبي أستراليا، بالدقيقة (91) من المباراة.

ومع ذلك، عاد فارس جمعة، سريعًا إلى الملعب، بعد خضوعه للعلاج؛ حيث أصرَّ على العودة رغم اعتراض الجهاز الطبي للإمارات.

وانتهت المباراة بانتصار الإمارات (1-0)، وتأهلها لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس آسيا.

وظهر نجم “الأبيض” بصحة جيدة بعد المباراة، حيث وجَّه التهنئة لجماهير بلاده، وأشاد بجهود زملائه، خلال تصريحات صحفية.

فيما قال محمد الجاسم، مراسل قناة “دبي”الرياضية:”فارس جمعة بخير، وأجرى أشعة، لكنه سيبقى في العناية المركزة لمدة 24 ساعة فقط للاحتياط، ولا يوجد ما يدعو للقلق”.

فيما أشار الحساب الرسمي لمنتخب الإمارات على تويتر:”نطمئِن الجماهير الإماراتية أن لاعب منتخبنا الوطني فارس جمعة قد أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة، وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة”.

وقال اللاعب خلال تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية:”أبارك لشيوخنا، وجماهيرنا، وأطمئنهم أنني بخير، وأموري طيبة، وأبارك للجميع، ونحن سنقاتل إلى آخر لحظة، واطمئن الجميع بأن الأمور طيبة”.

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