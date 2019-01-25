مباراة الإمارات وأستراليا.. فارس جمعة يتحدى الإصابة الخطيرة ويرفض الخروج (فيديو)

ضرب فارس جمعة، لاعب منتخب الإمارات، مثالًا في العزيمة والإصرار، خلال مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا، مساء اليوم الجمعة، والتي انتهت بفوز الأبيض (1-0)، على استاد هزاع بن زايد، في آخر مباريات ربع النهائي.

وسجَّل علي مبخوت، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (68).

وهذه رابع مرة تتأهل فيها الإمارات، إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد أعوام 1992، 1996، 2015، علمًا بأن أفضل مشاركة لها كانت في بطولة العام 1996 على أرضها عندما وصلت إلى النهائي، قبل الخسارة أمام السعودية.

وثأر “الأبيض” الإماراتي من نظيره الأسترالي، الذي كان تفوَّق عليه (2-0) على أرضه في نصف نهائي البطولة الماضية.

كاس امم اسيا | الامارات 1 × 0 استراليا | فارس جمعة يسقط مصابا و اصابة في الراس " اصابة خطيررررررررررة " ولكن يعود و يصر على اللاعب رغم رفض الطاقم الطبي و يدخل و يخلص كورة شي كبير اقسم بالله ???????????????????????? برااافو القائد فارس جمعة ???????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/aBqQWmSEeB — انا موت جديد (@OOQQ9090) January 25, 2019

ويلتقي منتخب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، مع قطر التي كانت تفوَّقت على كوريا الجنوبية (1-0) في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وحدثت الإصابة عندما اصطدم جمعة في كرة مشتركة، مع أحد لاعبي أستراليا، في الدقيقة (91) من المباراة.

ومع ذلك، عاد فارس جمعة، سريعًا إلى الملعب، بعد خضوعه للعلاج؛ حيث أصرَّ على العودة رغم اعتراض الجهاز الطبي للإمارات، خاصة في ظل استنفاد التبديلات في صفوف “الأبيض”.

وظهر نجم “الأبيض” بصحة جيدة بعد المباراة، حيث وجَّه التهنئة لجماهير بلاده، وأشاد بجهود زملائه، خلال تصريحات صحفية.