هدف مباراة الإمارات وأستراليا.. علي مبخوت يضع “الأبيض” في المقدمة (فيديو)

سجل علي أحمد مبخوت الهدف الأول لمنتخب الإمارات في شباك نظيره الأسترالي، في المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، في آخر مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

القناص علي مبخوت يستغل خطأ دفاعيًا أستراليًا ويراوغ الحارس ريان، قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 69.

منتخب أستراليا تأهل إلى هذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، ثم تجاوز أوزبكستان بركلات الترجيح في ثمن النهائي، فيما تأهل منتخب الإمارات متصدرًا للمجموعة الأولى، ثم بالفوز على قيرغستان بعد التمديد في ثمن النهائي.

#كأس_آسيا2019: هدف ⚽️ علي مبخوت يستفيد من خطأ دفاعي كارثي ويهدي الأسبقية للأبيض الإماراتي ???????? الإمارات 1 أستراليا 0#beINAFC pic.twitter.com/hXG9NoiFZY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 25, 2019

يتطلع منتخب أستراليا حامل اللقب لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وسيحاول المنتخب الإماراتي تقديم مستوى أفضل ومفاجأة المنافس.

ويلتقي الفائز من المواجهة، في الدور نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، مع منتخب قطر، الذي نجح في إقصاء المنتخب الكوري الجنوبي، في وقت سابق من اليوم، بالفوز بهدف نظيف.