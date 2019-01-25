مواعيد مباريات نصف نهائي كأس آسيا 2019 (صورة)

اكتمل عقد فرق المربع الذهبي لبطولة كأس آسيا 2019 بعد فوز المنتخب الإماراتي المستحق على أستراليا بهدف نظيف، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات.

وبذلك، انتزع المنتخب الإماراتي المستضيف بطاقة العبور إلى نصف النهائي ليواجه نظيره القطري الذي فاز في وقت سابق الجمعة، على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، فيما تأهل أمس كلٌّ من منتخبي إيران واليابان.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أُتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، إذ كثف لاعبو الفريقين من هجماتهم في رحلة بحث عن الهدف الأول.

وانتظرت الجماهير الإماراتية حتى الدقيقة 68 لينجح علي مبخوت في إحراز هدف التقدم لأصحاب الأرض والجمهور.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو الإمارات عن فرصة مضاعفة النتيجة، كثَّف لاعبو أستراليا من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين ليخرج المنتخب الإماراتي فائزًا باللقاء.

وتُقام مباراة إيران واليابان، يوم الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد في نادي العين، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قنوات: “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”.

فيما تقام مباراة الإمارات وقطر، يوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قنوات “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”.