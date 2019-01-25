التشكيلة الرسمية لمباراة الإمارات وأستراليا في ربع نهائي كأس آسيا 2019

أعلن ألبرتو زاكيروني، مدرب المنتخب الإماراتي، تشكيلة الأبيض الرسمية، التي ستواجه المنتخب الأسترالي على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، في آخر مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

منتخب أستراليا تأهل إلى هذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، ثم تجاوز أوزباكستان بركلات الترجيح في ثمن النهائي، في حين تأهل منتخب الإمارات متصدرًا للمجموعة الأولى ثم بالفوز على قيرغستان بعد التمديد في ثمن النهائي.

يتطلع منتخب أستراليا حامل اللقب لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وسيحاول المنتخب الإماراتي تقديم مستوى أفضل ومفاجأة المنافس.

وجاءت تشكيلة الإمارات الرسمية كالأتي:

خالد عيسي

وليد عباس – إسماعيل أحمد – فارس جمعة – محمد أحمد

ماجد حسن – إسماعيل مطر – علي سالمين

بندر الأحبابي – علي مبخوت – إسماعيل الحمادي