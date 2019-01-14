المنتخب الإماراتي يضمن صدارة المجموعة الأولى بتعادله مع تايلاند في كأس آسيا 2019 (فيديو)

ضمن المنتخب الإماراتي صدارة المجموعة الأولى بكأس الأمم الآسيوية 2019، بعد تعادله مع منافسه التايلندي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس آسيا 2019.

وكان علي مبخوت البادئ بالتسجيل للإمارات، بضربة رأس، في الدقيقة السابعة، مستغلًا كرة مرتدة من العارضة.

لكن منتخب تايلاند نجح في إنهاء الشوط الأول متعادلًا، بعدما سجل له ثايتفان بوانغشان في الدقيقة 41، بتسديدة من داخل المنطقة.

ورفع التعادل رصيد المنتخب الإماراتي إلى 5 نقاط من فوز وتعادلين، في حين يملك منتخب تايلاند 4 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل هو الآخر ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويأتي المنتخب الهندي في المركز الرابع، بعد خسارته أمام المنتخب البحريني.

وكان منتخب الإمارات تعادل 1/1 مع البحرين في الجولة الأولى، ثم تغلب 2/0 على الهند.

وضمن المنتخب الإماراتي التأهل إلى الدور المقبل أمس السبت، لكنه اليوم ضمن صدارة المجموعة الأولى، ليلعب مع ثالث المجموعة C، أوD، أو E.