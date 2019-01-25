القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2019

يستضيف استاد مدينة زايد الرياضية مباراة كوريا الجنوبية وقطر اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019.
وصعد المنتخب القطري إلى هذا الدور بعد تخطيه العراق بهدف نظيف، بينما تخطت كوريا منتخب البحرين بركلات الترجيح.
وأوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة رفقة الصين وقيرغيزستان والفلبين، ونجح في التأهل كمتصدرين للمجموعة بعد الانتصار على الثلاثة منتخبات الأخرى، وتأهل لهذا الدور بعد تخطي البحرين.
أما منتخب قطر فقد تصدر مجموعته وحصد العلامة الكاملة على حساب السعودية ولبنان وكوريا الشمالية فيما أقصى العراق من البطولة بعد الفوز في مباراة دور الستة عشر عليه.
القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية
سيتم نقل مباراة قطر وكوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا عبر قناة (bein sports max hd1)، بالإضافة إلى قناة “الكاس إكسترا 1”