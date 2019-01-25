القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2019

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صعد المنتخب القطري إلى هذا الدور بعد تخطيه العراق بهدف نظيف بينما تخطت كوريا منتخب البحرين بركلات الترجيح.