موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2019

يستضيف استاد مدينة زايد الرياضية مواجهة كوريا الجنوبية وقطر اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019.

وصعد المنتخب القطري إلى هذا الدور بعد تخطيه العراق بهدف نظيف، بينما تخطت كوريا منتخب البحرين بركلات الترجيح.

يشهد التاريخ على تفوق المنتخب الكوري على نظيره القطري خلال المواجهات الـ10 التي جمعتهما خلال مسيرتهما الكروية، حيث فاز المنتخب القطري في 3 مباريات فقط مقابل 5 انتصارات للمنتخب الكوري الجنوبي، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في مباراتين.

وسجل المنتخب القطري في شباك المنتخب الكوري 13 هدفًا مقابل 18 هدفًا أحرزها المنتخب الكوري في شباك المنتخب القطري.

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية

تنطلق مباراة قطر وكوريا الجنوبية في دور الـ8 لكأس آسيا في تمام الساعة 17.00 بتوقيت أبوظبي، 16.00 بتوقيت مكة المكرمة، 15.00 بتوقيت القاهرة.