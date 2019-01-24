زاكيروني قبل مباراة الإمارات وأستراليا: علينا الاستفادة من اللعب أمام جماهيرنا

دعا ألبرتو زاكيروني، مدرب الإمارات، فريقه إلى الاستفادة من اللعب أمام جماهيره، عندما يواجه أستراليا، حاملة اللقب، غدًا الجمعة، في دور الثمانية لكأس آسيا 2019، من أجل مواصلة مساعيه لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين، اليوم الخميس: “المباراة القادمة لن تكون سهلة ونحن نحترم استراليا كثيرًا. إنه فريق قوي ومنظم وجماهيرنا تدرك أننا سنقاتل لنسعدهم ونتأهل للدور قبل النهائي.

“علينا الاستفادة من اللعب أمام جماهيرنا. حضورهم سيساعدنا في المضي قدمًا”.

وسينتظر المنتخب الإماراتي المزيد من الدعم من جماهيره في استاد هزاع بن زايد في العين، الذي يتميز بمدرجاته القريبة من أرض الملعب، بعد ظهور العديد من المقاعد الفارغة في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي خلال المباريات السابقة لأصحاب الأرض في البطولة.

وأضاف زاكيروني: “اللعب على أرضنا وأمام جماهيرنا سيمثل حافزًا كبيرًا لنا. نأمل أن نرى أعدادًا ضخمة من الجماهير في المباراة، ونتأهل للدور قبل النهائي، حتى نسعد كل الناس”.

وتابع: “كل العوامل في مصلحتنا. الجماهير وتصميم اللاعبين وطموحهم في التأهل إلى الدور قبل النهائي. هذا يضع أيضًا بعض الضغط على اللاعبين، وأنا واثق أنهم على دراية بذلك وسيلعبون بروح عالية من أجل الفوز بالمباراة”.

ولن يستطيع المدافع خليفة مبارك استكمال مشوار البطولة مع المنتخب الإماراتي؛ عقب إصابته بكسر في الساق خلال الفوز 3-2 على قرغيزستان في دور الستة عشر هذا الأسبوع، لكن زاكيروني لا يرى أي مشكلة.

وقال مدرب ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق: “خليفة مبارك أصيب ولن يلعب المباراة المقبلة. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أرسله إلى ألمانيا للخضوع لجراحة.

“لدي 23 لاعبًا كلهم مستعدون لسد هذه الفجوة، ولا أواجه أي نقص في الدفاع. منذ أن توليت المسؤولية أشركت أكثر من 23 لاعبًا، وكلهم على استعداد للمباراة”.

واهتزت شباك الإمارات في جميع مبارياتها الأربع، حتى الآن، وهو أمر يقلق المدرب الإيطالي، لكنه أبدى أيضًا ارتياحه؛ لأن مهاجميه يسجلون أهدافًا أكثر في المقابل.

ومضى قائلًا: “من المعروف أنني مدرب لا يحب استقبال أي هدف، وفي كأس الخليج الأخيرة (العام الماضي) لم نستقبل أي هدف. هذا يثير بعض القلق، لكنني واثق أننا نمتلك لاعبين جيدين ولدينا المبادرة للتسجيل”.

وأضاف: “نمتلك أكثر من مهاجم في الخط الأمامي، وعندما نكون في وضع جيد نحاول دائمًا التسجيل. لعبنا ضد فرق تدافع بعشرة لاعبين ونجحوا في هز شباكنا من الهجمات المرتدة”.