موعد مباراة الإمارات وأستراليا في ربع نهائي كأس آسيا

حقق المنتخب الإمارات فوزًا دراميًا على قيرغيزستان، بنتيجة 3/2، في دور الـ 16، ليضرب موعدًا ناريًا مع أستراليا في ربع النهائي.

وتقام مباراة الإمارات وأستراليا يوم الجمعة المقبل، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

وسبق أن تقابل المنتخبان في نصف نهائي بطولة آسيا 2015، وكان الفوز من نصيب أستراليا بنتيجة 2/0.

كما تقابلا مرتين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2018، وفازت أستراليا 1/0، و2/0.

وفي 4 مباريات بكأس آسيا 2019، تعادل منتخب الإمارات 1/1 مع البحرين، ثم تغلب 2/0 على الهند، ثم تعادل مع 1/1 مع تايلاند، قبل أن يتغلب 3/2 على قيرغيزستان في دور الـ16.