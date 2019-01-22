جدل بعد تسجيل ذي الأصول العراقية بسام هشام الراوي هدف قطر في شباك العراق (فيديو)‎

تداول عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي حالة نادرة الحدوث في ملاعب الساحرة المستديرة حدثت خلال مباراة العراق وقطر، في ختام دور الـ16 من كأس آسيا 2019.

بسام هشام الراوي صاحب هدف قطر الرائع في العراق والذي أهل منتخب قطر لربع نهائي كأس آسيا من أصول عراقية ووالده كان لاعبًا في منتخب العراق‎

وواصلت قطر مسيرتها في البطولة وفازت 1-صفر على العراق لتصبح ثاني المنتخبات العربية بدور الثمانية في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأحرز بسام الراوي مدافع قطر، الذي كان والده هشام يلعب في منتخب العراق في تسعينيات القرن الماضي، هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة في الدقيقة 62.

???? بسام الراوي أول لاعب يسجل من ضربتين حرتين في نسخة واحدة من كأس آسيا!#beINAFC pic.twitter.com/txdyWiKlkF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يناير ٢٠١٩

هذا الأمر ليس المستغرب فحسب، فوالد بسام الراوي مثل منتخب العراق من قبل، حيث كان هشام الراوي مدافعًا عراقيًا لعب لأندية الصناعة والطلبة والزوراء والقوة الجوية في العراق.

وشارك هشام الراوي والد بسام في تصفيات بطولة أمم آسيا 1996 التي جرت في الأردن وتمكن منتخب العراق من حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات التي جرت في الإمارات في العام نفسه.

وبدأ بسام الراوي مسيرته الاحترافية مع نادي الريان القطري، وخاض موسمين مع أوروبا مع فريقي سلتا فيغو الإسباني ويوبين البلجيكي، وعاد الراوي للدوري القطري من بوابة الدحيل الذي يلعب له منذ عام 2017.

ومثل الراوي منتخبات قطر للناشئين والشباب قبل خوض أول مباراة رسمية مع المنتخب الأول لقطر عام 2017، حيث شارك في بطولة الصداقة التي أقيمت العام الماضي في العراق حيث لعب مباراة ضد منتخب بلاده الأصلية وفاز 3-2، وساهم في تتويج العنابي باللقب.

وانتقد عدد من المحللين والنقاد، والجماهير أيضًا احتفال بسام الراوي بعد تسجيله لهدف فوز قطر، في شباك العراق.

وقال الإعلامي محمد البكيري إن: “احتفال اللاعب على ناديه السابق غير مقبول وهو على مستوى الأندية فما بالك على مستوى الوطن؟”.

واتفق معه الإعلامي عادل البطي الذي تحدث عبر فضائية “أبوظبي” قائلًا: “استفزاز إخوتك وشعبك لم يكن مناسباً”.

محمد البكيري: احتفال اللاعب على ناديه السابق غير مقبول وهو على مستوى الأندية فما بالك على مستوى الوطن؟

عادل البطي: استفزاز إخوتك وشعبك لم يكن مناسباً..#كأس_آسيا2019#آسيا_في_دارنا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/xVMqOjwJaD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ يناير ٢٠١٩

كما هاجمت عدد من الجماهير العراقية اللاعب، موجهين عتابهم للاتحاد العراقي، الذي سمح بتجنيس لاعب دولي في بلد غير بلده.

“هذه مسؤولية الاتحاد العراقي أن يسجل علينا لاعب عراقي”

“لو طبقنا الضغط الذي مارسناه في آخر 10 عشر دقائق لانتصرنا”

ردود فعل الجماهير العراقية بعد المباراة من بغداد#كأس_آسيا2019#آسيا_في_دارنا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/XoLSkulTV6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ يناير ٢٠١٩

“العتب على العراقي الذي سجل على منتخب بلاده وبكا اخوانه”

ردود أفعال الجماهير العراقية بعد المباراة..#كأس_آسيا2019#آسيا_في_دارنا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2kt9Q67v0v — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وقالت شبكة اللاعبين العراقيين المحترفين على فيس بوك تعليقًا على المباراة “العراقي الأصل بسام الراوي يقصي منتخبنا الوطني من بطولة كأس آسيا بتسجيله الهدف الوحيد لصالح قطر”.‎