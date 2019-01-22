قطر تتخطى العراق بصعوبة وتبلغ دور الثمانية لكأس آسيا 2019 (فيديو)

واصلت قطر مسيرتها الرائعة وفازت 1-صفر على العراق، لتتأهل إلى دور الثمانية في كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأحرز بسام الراوي مدافع قطر، الذي كان والده هشام يلعب في منتخب العراق في تسعينات القرن الماضي، هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة في الدقيقة 62.

وستلعب قطر في دور الثمانية مع كوريا الجنوبية، التي احتاجت إلى وقت إضافي قبل أن تفوز 2-1 على البحرين، في وقت سابق اليوم.

وحققت قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، فوزها الرابع على التوالي ودون أن تستقبل أي هدف، بعدما تفوقت في دور المجموعات على لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وأحرزت خلالها عشرة أهداف.

هدف ⚽️ بسام الراوي يفتتح التسجيل للعنابي ???????? بأفضل طريقة ممكنة.. قطر 1 العراق 0#beINAFC pic.twitter.com/Tpfqe5LQ9D — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يناير ٢٠١٩

ودخل فيلكس سانشيز، مدرب قطر، المباراة في استاد آل نهيان في أبوظبي، الممتلئ بمشجعي العراق المتحمسين، بنفس التشكيلة تمامًا التي فازت على السعوديين في قمة خليجية، يوم الخميس الماضي.

* أفضلية قطرية

استحوذت قطر على الكرة بشكل أكبر في البداية، وكاد عبدالكريم حسن، أفضل لاعب آسيوي، أن يسجل هدفًا مبكرًا، لكنه سدد في العارضة بعد كرة عرضية من بوعلام خوخي، بعد مرور خمس دقائق من البداية.

وبعد دقيقتين استغل المعز علي، هداف كأس آسيا بسبعة أهداف، خطأ دفاعيًا وكاد يسجل، لولا أن الحارس جلال حسن تدخل في اللحظة الأخيرة.

لكن أكرم عفيف، الذي صنع أربعة أهداف في البطولة، تباطأ في التمرير وخطفها مهند علي مهاجم العراق، البالغ عمره 18 عامًا، وانفرد بالمرمى.

لكن سعد الشيب، حارس قطر، تدخل في الوقت المناسب وأمسك الكرة، قبل أن يتعرض لخطأ من مهند الذي تلقى بطاقة صفراء.

وبعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل تعرض هُمام طارق لاعب وسط العراق النشيط لشد في عضلات الفخذ الخلفية وغادر الملعب، بعد أن سقط مرتين أرضًا في غضون دقائق قليلة، وشارك علي حصني.

وانفرد عفيف بمرمى العراق بعد خطأ دفاعي في بداية الشوط الثاني، لكنه فقد السيطرة على الكرة لتضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 53.

وبعد دقائق قليلة نفذ الراوي ركلة حرة رائعة من خارج المنطقة، ليسجل هدف اللقاء الوحيد بنفس الطريقة التي هز بها شباك لبنان في الجولة الافتتاحية.

وتلقى عبدالكريم الظهير الأيسر لقطر تمريرة داخل المنطقة، ووجد نفسه في موقف رائع وسدد كرة قوية تحولت إلى ركلة ركنية، لكنه تلقى قرب النهاية بطاقة صفراء ستمنعه من اللعب في الدور المقبل.

وهاجم العراق، بطل آسيا 2007، في الدقائق الأخيرة وجاءت أخطر الفرص بضربة رأس من المدافع أحمد إبراهيم مرت بجوار المرمى.