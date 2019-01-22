مباراة العراق وقطر.. شاهد بكاء همام طارق لاعب أسود الرافدين بعد إصابته (فيديو)

تعرض همام طارق، لاعب المنتخب العراقي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نظيره القطري في دور الـ16 لكأس آسيا 2019، المقامة بدولة الإمارات.

وخرج همام للعلاج ليعود إلى أرض الملعب مرة أخرى، ولكنه لم يستطع الوقوف على قدميه، ما جعله يخرج من الملعب باكيًا في مشهد مؤثر.

مؤثر جدا : بكاء همام طارق بعد إصابته !! ????????#العراق_قطر pic.twitter.com/B0vfyrsnBa — stark ???????? (@h_fc37) ٢٢ يناير ٢٠١٩

ولم يسبق للمنتخبين العراقي والقطري أنْ التقيا في بطولة كأس آسيا، ولكنهما التقيا في تصفيات كأس العالم وكأس الخليج.

وحقق المنتخب العراقي لقب كأس آسيا مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة 2007، في حين لم ينجح منتخب قطر في إحراز اللقب.

ويلعب الفائز في المباراة مع الفائز من مباراة البحرين وكوريا الجنوبية.