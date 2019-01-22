القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم في كأس آسيا

يلعب المنتخب العراقي مع منافسه القطري، اليوم الثلاثاء، في آخر منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الإمارات.

وتنقل مباراة العراق وقطر على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

وتنطلق المباراة الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة.

ولم يسبق للمنتخبين العراقي والقطري أنْ التقيا في بطولة كأس آسيا، ولكنهما التقيا في تصفيات كأس العالم وكأس الخليج.

وحقق المنتخب العراقي لقب كأس آسيا مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة 2007، في حين لم ينجح منتخب قطر في إحراز اللقب.

ويلعب الفائز في المباراة مع الفائز من مباراة البحرين وكوريا الجنوبية.

وتأهلت منتخبات فيتنام والصين واليابان وأستراليا والإمارات وإيران إلى دور الـ 16.

والمنتخب الإماراتي هو المنتخب العربي الوحيد إلى الآن الذي ضمن الوصول إلى ربع النهائي.