مواعيد مباريات الدور ربع النهائي في كأس آسيا 2019‎ (صورة)

تحددت ملامح المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة في الإمارات، وذلك بعد نهاية منافسات الدور ثُمن النهائي للعرس القاري، مساء اليوم الثلاثاء.

وسيشهد دور الثمانية تواجد منتخبين عربيين فقط، هما: المنتخب الإماراتي (المستضيف)، والمنتخب القطري، من إجمالي سبعة منتخبات عربية شاركت في ثُمن النهائي.

وتنطلق مباريات ربع النهائي بعد غدٍ الخميس، حيث ستلعب فيتنام مع اليابان، تليها الصين مع إيران، وتختتم مباريات هذا الدور يوم الجمعة المقبل، حيث تلعب كوريا الجنوبية مع قطر، والإمارات مع أستراليا.

يُذكر أن الدور ثُمن النهائي شهد مشاركة سبعة منتخبات عربية، هي: الأردن، والسعودية، وقطر، وعُمان، والإمارات، والبحرين، والعراق.