الإصابة تبعد خليفة مبارك عن منتخب الإمارات وزاكيروني يدافع عن طريقة لعبه

لن يكون بوسع خليفة مبارك غانم مدافع منتخب الإمارات استكمال منافسات كأس آسيا 2019، بعد إصابته بكسر في ساقه اليسرى أمام قرغيزستان في دور الـ16، الإثنين.

وأُصيب خليفة في لقطة هدف التعادل 1/1 لقرغيزستان، بعدما اصطدم بالقائم وخرج محمولًا على محفة ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص، بينما فازت الإمارات 3/2 بعد وقت إضافي لتصبح على موعد مع أستراليا حاملة اللقب في دور الـ 8.

وقال خليفة في رسالة مصورة عبر حساب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على “تويتر” إنه سيسافر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة في الساق.

وأضاف المدافع الذي خرج بعد حوالي نصف ساعة من البداية أنه يتمنى أن تكتمل فرحة الجماهير الإماراتية في المباريات المقبلة.

ويحلم منتخب الإمارات، الذي احتل المركز الثالث في كأس آسيا في أستراليا منذ 4 سنوات، بأن تصبح سابع دولة مستضيفة تحرز اللقب.

لاعب منتخبنا الوطني خليفة مبارك غانم يوجه رسالة اطمئنان للجماهير الإماراتية على إصابته ويُبارك للجميع فوز الأبيض وتأهله للدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 .. pic.twitter.com/TaqfOGvstH — UAE NT (@uaent2019) ٢١ يناير ٢٠١٩

زاكيروني يتنفس الصعداء

من جهته تنفّس الإيطالي المخضرم ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات الصعداء بعدما كسر صمود قرغيزستان في الوقت الإضافي بفضل هدف من ركلة جزاء للبديل أحمد خليل قبل أن يشيد بلاعبيه والمشجعين ويدافع عن أسلوبه الخططي في التأهل لدور الـ 8.

وأهدر منتخب الإمارات تقدمه مرتين، وجاء هدف التعادل الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الأصلي، قبل أن تسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 103 بواسطة خليل الذي استفاد من قاعدة السماح بتغيير رابع عند اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وقال زاكيروني في مؤتمر صحفي بعد الفوز 3/2 بشق الأنفس: “منتخب قرغيزستان كان ندًّا قويًّا خلال اللقاء وهو منتخب شرس ومتطور ويلعب بقوة وجدية وخطوطه متقاربة لكن أشكر اللاعبين على رد الفعل وأشكرهم على أدائهم”.

“أشكر اللاعبين على الروح القتالية ورد الفعل الإيجابي وأشكر المشجعين على دعمهم وأهدي لهم التأهل إلى دور الـ 8 وأتمنى أن يكون القادم أفضل”.

وأضاف “صنعنا فرصة أو فرصتين لحسم المباراة (بعد التقدم في النتيجة) لكن لم نكن محظوظين في التسجيل، وكان يجب حسم المباراة مبكرًا”.

ورغم أن حوالي نصف مقاعد استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي كانت فارغة لكن زاكيروني أشار إلى أن برودة الطقس ربما تكون وراء عدم الحضور بكثافة.

وقال مدرب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق: “لا أعتقد أن الملعب لم يمتلئ لكن الجمهور كان داعمًا لنا ويساعدنا، لكن ربما بسبب برودة الطقس بعض الجماهير شاهدت المباراة في المنازل عبر شاشات التلفزيون”.

“أول معسكر لي بعد استلام منصبي أعتقد أنه لم يحضر مشجعون في أول مباراتين لكن في كأس الخليج حضرت الجماهير”.

“هناك حضور من المشجعين في كأس آسيا لكن اليوم ربما يكون الطقس باردًا”.

أسلوب هجومي

ورغم التعرض لانتقادات من وسائل إعلام محلية بسبب طريقة اللعب يعتقد زاكيروني أنه يلعب بأسلوب هجومي، وقال إنه أشرك 3 لاعبين في الخط الأمامي، هم القائد إسماعيل مطر وخلفان مبارك وعلي مبخوت.

وتعرض زاكيروني لسؤال حول الحصول على ركلة جزاء قرب النهاية للمرة الثانية في 4 مباريات بعدما سبق أن تعادل 1/1 مع البحرين في افتتاح المسابقة بهدف لخليل.

ورد المدرب الذي قاد اليابان لإحراز لقب كأس آسيا 2011 “صحيح سجلنا من ركلة الجزاء وأمام البحرين أيضًا لكن اليوم الإمارات صنعت فرصًا عديدة، وسجلت هدفين إضافة إلى ركلة جزاء”.

“الإمارات لعبت بأسلوب هجومي كبير وصنعت الكثير من الفرص وصحيح لم نترجم كل الفرص إلى أهداف، لكن سجلنا 3 أهداف وصنعنا فرصًا أكثر من المنافس”.

وكال زاكيروني المديح للمهاجم خليل بعدما تحلى بالهدوء ونفذ بنجاح ركلة الجزاء التي احتسبت بداعي وجود خطأ ضد مبخوت وسط اعتراضات من لاعبي قرغيزستان.

وقال المدرب الذي تولى منصبه في أكتوبر 2017: “خليل لاعب هداف من الطراز الرفيع ومن أفضل المهاجمين في آسيا”.

“بعد أن توليت المهمة كان عائدًا من الإصابة ولم يتدرب 3 أشهر تقريبًا في الموسم الماضي، وتم ضمه لتشكيلة كأس الخليج دون خوض أي مباريات رسمية”.

“هذا الموسم تعرض (خليل) لأكثر من إصابة، ولم يشارك في مباريات كثيرة مع ناديه.. نحاول استغلاله على قدر المستطاع وكلما شارك يحسم المباراة”.

وسيجد منتخب الإمارات نفسه في مواجهة صعبة في دور الـ 8 مع أستراليا حاملة اللقب التي تفوقت على أوزبكستان بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف اليوم أيضًا.