شاهد فرحة محمد بن زايد بهدف الإمارات في شباك قيرغيزستان (فيديو)‎

تفاعل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي مع الهدف الثاني الذي سجله علي مبخوت في مباراة الإمارات وقيرغيزستان في دور الـ 16 بكأس آسيا 2019.

وسجل علي مبخوت هدفًا في الدقيقة 64، مستغلًا كرة من عامر عبدالله.

وقام محمد بن زايد عن مقعده وصفق تفاعلًا مع تقدم الإمارات 2/1 على قيرغيزستان.

لكن تورسونالي روستاموف سجل التعادل لقيرغيزستان في الدقيقة 91 ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية بعد تعادلهما 2/2.