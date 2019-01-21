شاهد فرحة محمد بن زايد بهدف الإمارات في شباك قيرغيزستان (فيديو)‎

تفاعل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي مع الهدف الثاني الذي سجله علي مبخوت في مباراة الإمارات وقيرغيزستان في دور الـ 16 بكأس آسيا 2019.
وسجل علي مبخوت هدفًا في الدقيقة 64، مستغلًا كرة من عامر عبدالله.
وقام محمد بن زايد عن مقعده وصفق تفاعلًا مع تقدم الإمارات 2/1 على قيرغيزستان.
لكن تورسونالي روستاموف سجل التعادل لقيرغيزستان في الدقيقة 91 ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية بعد تعادلهما 2/2.
View this post on Instagram
@eremnews . . شاهد فرحة الشيخ محمد بن زايد بهدف الإمارات ضد قيرغزستان، في اللقاء الذي يجمع بينهما بدور الـ16 بكأس آسيا، المقامة في الإمارات العربية المتحدة . . #إرم_نيوز #قدام_بالأبيض #الإمارات_قيرغستان #قيرغيزستان #الامارات #محمد_بن_زايد #دبي #أبوظبي #كأس_آسيا #كأس_آسيا2019 #asiancup2019