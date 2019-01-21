مباراة الإمارات وقيرغيزستان.. علي مبخوت في صدارة هدافي العرب بكأس آسيا

سجل علي مبخوت الهدف الثاني لمنتخب الإمارات في مباراته مع قيرغيزستان ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس أمم آسيا 2019.

وجاء هدف علي مبخوت في الدقيقة 64، مستغلًا كرة متقنة من عامر عبدالرحمن.

وأصبح رصيد علي مبخوت 8 أهداف في كل مبارياته مع الإمارات في بطولات كأس آسيا.

وبهذا الرقم يعادل علي مبخوت رقمي النجمين، الكويتي جاسم الهويدي، والعراقي يونس محمود، كأفضل هدافي العرب في بطولات آسيا.

وجاءت أهداف علي مبخوت، البالغ من العمر 28 عامًا، مع الإمارات بواقع 5 أهداف في نسخة 2015، و3 أهداف في النسخة الحالية.

ويتعادل المنتخب الإماراتي مع منتخب قيرغيزستان بنتيجة 2/2 في الأشواط الأصلية ويتجهان للأشواط الإضافية.

وتقدم المنتخب الإماراتي عبر خميس إسماعيل، مستغلًا كرة بعد ركلة ركنية لعبها إسماعيل مطر في الدقيقة 15.

وتعادل ميرلان ميرزيف لمنتخب قيرغيزستان في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

قبل أن يسجل علي أحمد مبخوت للإمارات وتورسونالي روستاموف لقيرغيزستان.