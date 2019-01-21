أهداف مباراة الإمارات وقيرغيزستان.. 2/1 للإمارات (فيديو)

سجل خميس الهدف الأول لمنتخب الإمارات في مباراته مع قيرغيزستان في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا 2019.

ولعب إسماعيل مطر كرة ركنية وصلت إلى خميس إسماعيل بمساعدة خليفة مبارك غانم، ليسدد في وسط المرمى في الدقيقة 15.

لكن ميرلان ميرزيف أدرك التعادل لقيرغيزستان في الدقيقة 26.

ويسعى منتخب الإمارات لأن يكون أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي، بعد أن ودعت منتخبات الأردن وعمان والسعودية.

وتأهل منتخب الإمارات إلى دور الـ 16، بعدما تصدر المجموعة الأولى.