تشكيلة مباراة الإمارات وقيرغيزستان في كأس آسيا (صورة)

أعلن ألبيرتو زاكيروني، وألكسندر كريستنين، مدربا الإمارات وقيرغيزستان، التشكيلة الرسمية لمباراتهما، على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن دور الـ16 لكأس أمم آسيا.

وقرر المدرب الإيطالي الدفع بإسماعيل مطر، في التشكيلة الأساسية للأبيض، للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة، ليشارك مع علي مبخوت كثنائي في خط الهجوم.

وجاءت تشكيلة الإمارات كالتالي:

“خالد عيسى، خليفة مبارك، بندر الأحبابي، إسماعيل أحمد، الحسن صالح، عامر عبدالرحمن، خميس إسماعيل، علي سالمين، خلفان مبارك، إسماعيل مطر، علي مبخوت”.

بينما ستدخل قيرغيزستان المباراة بهذه التشكيلة:

“كوتمان، فاليري، تامرلان، يوسيبوف، بيرنهاردت، ميرزيف، ساكينباييف، زيرجالبيك، فيتالي، موسكابيكوف، أسريلوف”.

