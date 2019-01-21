كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات وقيرغيزستان اليوم في ثمن نهائي كأس آسيا 2019

يخوض منتخب الإمارات مواجهة قوية ضد نظيره قيرغيزستان، مساء الإثنين، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات على أرضها.

ويسعى المنتخب الإماراتي للتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا، ويدخل المباراة خائفًا من سيناريو المفاجآت الذي أطاح بالأردن أمام فيتنام رغم تواضع قيرغيزستان.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الإمارات وقيرغيزستان في كأس آسيا:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت السعودية، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “مدينة زايد” الرياضية بصافرة الحكم فو مينغ.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلق حسن العيدروس.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب الإمارات متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بعد التعادل مع البحرين بنتيجة 1-1 والفوز على الهند بنتيجة 2-0 ثم التعادل مع تايلاند بنتيجة 1-1.

وتأهل منتخب قيرغيزستان في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بعدما حصد 3 نقاط بالخسارة أمام الصين بنتيجة 2-1 وأمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 والفوز على الفلبين بنتيجة 3-1.

ولم يسبق أن تقابل المنتخبان في أي بطولة أو مباراة رسمية أو ودية.. ويسعى المنتخب الإماراتي لمواصلة مشواره نحو اللقب الأول في تاريخه، بعدما حل وصيفًا في نسخة 1996 وثالثًا في نسخة 2015 ورابعًا في نسخة 1992، وودع دور المجموعات في المشاركات الست المتبقية، بينما يشارك منتخب قيرغيزستان لأول مرة في البطولة القارية.

أسلحة زاكيروني

يحشد المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أسلحته من أجل حسم التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية، ومواصلة المشوار نحو حصد اللقب الآسيوي.. ويعتمد زاكيروني على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد وخليفة مبارك وبندر الأحبابي والحسن صالح في خط الدفاع.

ويلعب الأبيض الإماراتي برباعي الوسط علي سالمين وعامر عبد الرحمن وخميس إسماعيل وإسماعيل الحمادي مع ثنائي الهجوم وخلفان مبارك وأمامه علي مبخوت في خط الهجوم.

وأكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، لـ”إرم نيوز” أن المنتخب الإماراتي يسعى لتحقيق الفوز وهو طموح مشروع، خاصة أن البطولة تقام وسط حضور جماهير الإمارات وبدعم كبير للأبيض.

وأوضح أن الفوارق التاريخية والفنية كلها لصالح المنتخب الإماراتي، ولكن المفاجآت يجب أن يحذر منها الأبيض، ويتعلم جيدًا من درس خروج الأردن أمام فيتنام وهو ما يأتي من خلال استغلال الفرص والحسم المبكر، والتخلي عن الرعونة أمام المرمى.

مفاجأة قيرغيزستان

يقود منتخب قيرغيزستان المدرب الروسي ألكسندر كريستينين الذي حقق إنجازًا بالتأهل في أول ظهور للمنتخب الواعد في أمم آسيا 2019.

ويعتمد منتخب قيرغيزستان على قدرات هدافه فيتالي لوكس الذي يلعب في ألمانيا، وسجل هاتريك في مباراة الفلبين الأخيرة بجانب صانع اللعب ميلان ميريزيف صانع الألعاب الذي يلعب في تركيا بجانب الخطة الدفاعية للمدرب كريستينين.