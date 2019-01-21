موعد مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يواجه منتخب الإمارات نظيره قيرغيزستان، مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحثًا عن بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة، في بطولة كأس آسيا 2019.

وتصدر المنتخب الإماراتي مجموعته في الدور الأول للبطولة برصيد خمس نقاط من الفوز على الهند والتعادل مع كل من البحرين وتايلاند، فيما تأهل منتخب قيرغيزستان ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، إذ حل خلف منتخبي كوريا الجنوبية والصين في المجموعة الثالثة.

ويضم المنتخب الإماراتي مجموعة من اللاعبين يمكنهم صناعة الفرص وهز الشباك مثل مبارك الشامسي، الذي يمثل تهديدًا كبيرًا للفرق المنافسة، وعلي مبخوت المهاجم المتميز للفريق، وأحمد خليل الذي سجل 50 هدفًا دوليًا لمنتخب بلاده، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء في البطولة وكذلك المخضرم إسماعيل مطر.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء أستراليا وأوزبكستان الذي يقام يوم الاثنين أيضًا.

ولم يسبق أن تقابل المنتخبان من قبل في أي مناسبة سواء رسمية أو ودية لذلك فالمباراة خارج التوقعات ما بين منتخبين لديهما طموحات كبيرة للزحف نحو اللقب الآسيوي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، بتعليق حسن العيدروس، و”Alkass EXTRA TWO HD”.