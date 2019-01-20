موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

لم تقنع الإمارات المشجعين بعد بقدرتها على إحراز لقب كأس آسيا 2019 بعد فوز واحد بشق الأنفس في ثلاث مباريات، لكن الظروف تبدو مهيأة للوصول إلى دور الثمانية عندما تواجه قرغيزستان في دور الـ16، غدًا الاثنين.

وتعادلت الإمارات مع البحرين وتايلاند 1-1 بينما فازت في الجولة الثانية 2-صفر على الهند بعد تألق واضح من الحارس خالد عيسى.

وبعد تصدر المجموعة الأولى بخمس نقاط وجدت الإمارات نفسها في مواجهة تبدو سهلة مع قرغيزستان التي حققت فوزا واحدًا، مثل أصحاب الأرض، بنتيجة 3-1 على الفلبين لتتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وقال الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب الإمارات: “أدرك أن الجمهور ليس راضيًا ونأمل أن نقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة ونستغل عاملي الأرض والجمهور.. لدينا حلول وسنستغلها”.

وتنتظر الجماهير الإماراتية من زاكيروني أن يكرر ما فعله منذ ثماني سنوات عندما قاد اليابان لإحراز لقب كأس آسيا لكنه يحتاج بكل تأكيد إلى تطوير الأداء كثيرًا.

ولم يهتم زاكيروني، عند حسم التأهل وقبل استكمال باقي حسابات صاحب المركز الثالث، باسم منافسه وقال: “لم يخطر ببالي التفكير في المنافس القادم لكن همي الوحيد أداء منتخب الإمارات وتطوره.

“همي الوحيد أن يتطور أداء الفريق تدريجيًّا ويكون حاضرًا بقوة ويسعد الجماهير الإماراتية في دور الستة عشر”.

ومن المتوقع أن يستمر زاكيروني في الاعتماد على الهداف علي مبخوت لقيادة الهجوم ومن خلفه الثنائي خلفان مبارك وإسماعيل الحمادي بينما تطلب وسائل إعلام محلية أن يلعب بأسلوب هجومي أكبر بوجود أحمد خليل أيضًا.

وأشار المدرب الإيطالي: “مع الأسف كل المنتخبات المنافسة تلعب بتكتل دفاعي وتعتمد على الهجمات المرتدة وحتى بهذه الطريقة لم تنجح المنتخبات المنافسة في صناعة الكثير من الفرص أمامنا”.

واستقبلت الإمارات هدفين في ثلاث مباريات وسيكون الخط الخلفي مطالبًا بالكثير للحد من خطورة فيتالي لوكس، مهاجم قرغيزستان، الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك فيتنام.

وقال ألكسندر كريستينين، مدرب قرغيزستان: “يجب أن نهنئ فيتالي على تسجيل ثلاثة أهداف وقبل أن يسجل هذه الأهداف كان يقدم مستويات جيدة رغم عدم نجاحه في التسجيل”.

وأضاف: “سجل أهدافًا مهمة جدًّا ولكن هذه مهمته كمهاجم”.

وإذا بلغت الإمارات دور الثمانية فإنها ستصبح بكل تأكيد على موعد مع مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام أستراليا، حاملة اللقب، أو أوزبكستان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، بتعليق حسن العيدروس، و”Alkass EXTRA TWO HD”.