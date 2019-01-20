مدرب منتخب الأردن: لا أعلم مصيري مع “النشامى” وهذا سبب الهزيمة أمام فيتنام

أكد فيتال بروكليمانز مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، أنه لا يعلم مصيره مع النشامى خاصة بعد توديع بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات من دور الستة عشر عقب الخسارة أمام منتخب فيتنام 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1

وقال بوركليمانز: “إن مسألة رحيلي أو بقائي مع المنتخب الأردني بيد الاتحاد الأردني”.

وأضاف: “لدي الرغبة في مواصلة العمل من أجل إعداد هذا الجيل لمونديال 2022، خاصة وأننا قدمنا مباريات جيدة في البطولة الآسيوية”.

وعن مباراة فيتنام، قال: “المنتخب الفيتنامي استحق الفوز بالمباراة وتأهله لدور الثمانية لم يكن مفاجئًا، خاصة وأن لاعبي المنتخب الأردني دخلوا المباراة وهم خائفون من الخروج، وهو ما أثر على أداء الفريق في المباراة”.