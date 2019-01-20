تميم يبكي لخسارة النشامى أمام فيتنام (فيديو)

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل الأردني تميم معتز وهو يبكي بحرقة؛ بعد خسارة منتخب بلاده أمام فيتنام في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وبدا الطفل الذي كان من بين آلاف الأطفال الذين يتابعون منتخب النشامى متأثرًا وغير مصدق لخسارة المنتخب الأردني.

وقد أثار الفيديو تفاعلًا بين الأردنيين الذين شعروا أن الطفل يعبر عن مشاعرهم.

وودع الأردن كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر بعد خسارته 4-3 بركلات الترجيح أمام فيتنام، بعد تعادلهما 1-1 عقب وقت إضافي في إستاد آل مكتوم في دبي اليوم الأحد.

ووضع بهاء عبد الرحمن الأردن في المقدمة بعد 39 دقيقة بتسديدة رائعة عقب ركلة حرة غير مباشرة عند حافة منطقة الجزاء، وأدرك نوئين كونج فونج التعادل لفيتنام من مسافة قريبة بعد ست دقائق من الشوط الثاني.

وسجل بي.تي دونج ركلة الترجيح الحاسمة لصالح فيتنام، بعد أن أضاع البديلان بهاء فيصل وأحمد سمير صالح محاولتيهما.

وأجرى الأردن أربعة تغييرات في المباراة، بينها ثلاثة في الوقت الإضافي، في أول تطبيق لقاعدة جديدة تسمح بإجراء تغيير رابع عند الاحتكام لوقت إضافي في مباريات الأدوار الإقصائية.