رسميًا.. فارس عوض يعود لقناة أبوظبي الرياضية (صورة)

أعلن المعلق الشهير فارس عوض، السبت، عودته رسميًا، إلى قناة أبوظبي الرياضية.

وكتب فارس عوض على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ” لكل المحبين والأعزاء، تم الاتفاق والتوقيع رسميًا مع قناة أبوظبي الرياضية، بيتي الأول، والمكان الذي انطلقت منه في مشواري الإعلامي، وأسال الله التوفيق لي ولهم ولكل الزملاء، شكرًا نورة الكعبي، شكرًا علي بن تميم”.

وأضاف “شكرًا من القلب لقناة دبي الرياضية على كل السنوات الماضية شكرًا لسعادة سامي القمزي وللمدير والأخ راشد أميري وجميع الزملاء فيها على تقديركم وتعاملكم، أتمنى أن أكون قد وُفقت معكم وستظل دبي الرياضية منزلًا آخر أفتخر به وأعتذر لكم عن أي تقصير وكل الأمنيات لكم بمزيد من النجاح”.

وفارس عوض معلق إماراتي وأحد أشهر المعلقين العرب في الأعوام الماضية، عمل في قنوات دبي الرياضية، وإم بي سي برو سبورت، وبي إن سبورت.

وبرز فارس عوض، البالغ من العمر 38 عامًا، في قناة أبوظبي الرياضية كمعلق رياضي متفاعل وحماسي ويجيد اللغة العربية الفصحى، ويطرب المشاهدين بالمفردات والقوافي والأمثال.

ويملك فارس عوض خبرة كبيرة، إذ علق على مباريات مهمة في مسابقات دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، ودوري أبطال آسيا، الدوري الإماراتي، الدوري السعودي.

لكل المحبين والأعزاء ❤️

تم الاتفاق والتوقيع رسميا مع قناة ابوظبي الرياضية بيتي الأول والمكان الذي انطلقت منه في مشواري الاعلامي ، وأسال الله التوفيق لي

ولهم ولكل الزملاء @ADSportsTV شكرا لا يتغير وقعها

لمعالي @NouraAlKaabi

والشكر موصول لسعادة @3litamim

على كل شي ???????????? pic.twitter.com/koZPvV6IkO — فارس عوض (@farisf9) ١٩ يناير ٢٠١٩