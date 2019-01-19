موعد انطلاق مباريات دور الـ16 بكأس آسيا 2019

قال أحمد مبارك (كانو) قائد سلطنة عُمان إنه يدرك جيدًا أن منتخب بلاده على موعد مع “مباراة تاريخية” عندما يواجه إيران في دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم غدًا الأحد.

وبلغت عُمان الدور الثاني في كأس آسيا لأول مرة وستحاول تحقيق مفاجأة أمام المنتخب الإيراني الذي لم يستقبل بعد أي هدف ويتصدر ترتيب المنتخبات الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال كانو في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن “إيران منتخب قوي وصاحب خبرة ولديه لاعبون مؤثرون ونحن أيضًا فريق قوي ولعبنا في مجموعة قوية مع اليابان وأوزبكستان بنفس قوة إيران.

وأضاف “لعبنا ضد إيران أكثر من مرة وكنا ندًا قويًا داخل أرضية الملعب، ستكون مباراة صعبة للفريقين لكن ربما لدينا دافع أقوى لأن هذه المباراة تاريخية”.

وخسرت عُمان بصعوبة 2-1 أمام أوزبكستان بعد هدف في الدقائق الأخيرة بينما تعثرت أمام اليابان بسبب ركلة جزاء قبل أن تهزم تركمانستان 3-1 وتتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقال لاعب الوسط “هذه مباراة تاريخية ونحن في حالة جيدة ومعنوياتنا عالية… هذه المباراة سيحاول اللاعبون أن يكتبوا فيها تاريخًا جديدًا وستكون متميزة إن شاء الله”.

وأضاف أن “الجمهور سلاحنا الأول.. لقد وقف مع الفريق من أول مباراة وكذلك في المباراتين الثانية والثالثة. أنتظر حضور الجماهير وهم يشعرون بمستويات اللاعبين ونحن بكل أمانة نستحق الصعود.

“بتكاتف الجميع ودعم الجمهور ومجهود اللاعبين إن شاء الله نخرج بنتيجة إيجابية”.

وتنطلق مباريات دور ال16 من كأس آسيا 2019 بالإمارات غدًا الأحد بثلاث مواجهات هي

الأردن ضد فيتنام: 2 مساء بتوقيت السعودية

تايلاند ضد الصين: 5مساء بتوقيت السعودية

إيران ضد عمان: 8 مساء بتوقيت السعودية