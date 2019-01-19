مباراة الأردن وفيتنام.. النشامى أمام فرصة تاريخية في كأس آسيا 2019

سيكون المنتخب الأردني المرشح الأوفر حظًا للفوز، عندما يواجه فيتنام في دور الـ 16 لكأس آسيا 2019، غدًا الأحد باستاد آل مكتوم في دبي.

ويدخل المنتخب الأردني المباراة بعد أن خالف التوقعات ليتصدر المجموعة الثانية في الدور الأول على حساب أستراليا حاملة اللقب، عقب فوزه على فريق المدرب غراهام أرنولد في مباراته الأولى، قبل الانتصار على سوريا، والتعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني بعدما ضمن الصعود.

وفي المقابل، لم تضمن فيتنام التأهل سوى بعد صفارة نهاية آخر مباراة في دور المجموعات، واستفادت من قاعدة اللعب النظيف لتنتزع آخر البطاقات الأربع لأفضل فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست على حساب لبنان بعد تساوي الفريقين في كل شيء.

وقال عامر شفيع قائد الأردن، الذي سرق الأضواء في الفوز 1/0 على أستراليا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: “المنتخب الأردني فيه تطوّر ملحوظ، وفيه عناصر مميزة جدًا. نمتلك جيلًا ذهبيًا، وبقيادة (المدرب) فيتال (بوركلمانس) صار فيه تطور ملحوظ على المنتخب والدليل تأهلنا (للدور الثاني)”.

وأضاف “أكيد هناك تطور عن السنوات الماضية وهذا شيء كبير لمنتخبنا”.

وفي 3 مشاركات سابقة في كأس آسيا، بلغ الأردن دور الـ 8 مرتين لكن في بطولة مكونة من 16 فريقًا وليس 24 مثل النهائيات المقامة في الإمارات، مما سيجعل فوزه على فيتنام إنجازًا أكبر.

ورغم الترشيحات التي تصب في صالح الأردن، فإن سجل المواجهات السابقة بين فريق المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانس وأبطال كأس جنوب شرق آسيا (الآسيان) متوازن.

والتقى الفريقان مرتين فقط من قبل في 2017 و2018، وانتهت المباراتان بالتعادل في التصفيات المؤهلة للنهائيات الحالية.

ونقل موقع الاتحاد الأردني على الإنترنت عن بوركلمانس قوله: “بعد تأكد مواجهة فيتنام، أصبح تركيزنا ينصب عليهم. حللنا طريقة لعبهم ونقاط القوة والضعف لديهم، وسندخل المباراة ونحن في جاهزية كاملة لتحقيق الهدف المطلوب والمضي قُدمًا في البطولة”.

وسيرحب المدرب البلجيكي بعودة لاعب الوسط المتألق موسى التعمري إلى تشكيلة الأردن بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام المنتخب الفلسطيني بسبب الإيقاف.

وفي الوقت نفسه، ما زالت مشاركة المدافع سالم العجالين ولاعب الوسط يوسف الرواشدة محل شك بسبب الإصابة بعد أن غاب الاثنان عن التعادل مع المنتخب الفلسطيني بسبب الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأردن وفيتنام غدًا الأحد، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.