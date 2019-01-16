منتخب اليمن يخسر أمام فيتنام ويودع كأس آسيا بدون أي هدف (فيديو)

ودع منتخب اليمن كأس آسيا لكرة القدم بثلاث هزائم ودون تسجيل أي هدف عقب خسارته 2-صفر أمام فيتنام باستاد هزاع بن زايد في العين اليوم الأربعاء.

وافتتح نوئين كوانج هاي التسجيل لفيتنام بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 36، وضاعف القائد كوي نوك هاي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وتذيل اليمن ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط، بينما أنهى المنتخب الفيتنامي الدور الأول في المركز الثالث بالمجموعة وسينتظر حتى نهاية دور المجموعات غدًا الخميس لمعرفة إن كان سيتأهل ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث بالمجموعات الست.

وتصدرت إيران المجموعة بسبع نقاط من مبارياتها الثلاث بفارق الأهداف عن العراق الذي جاء في المركز الثاني بعد تعادلهما بدون أهداف في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه في دبي.