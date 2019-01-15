سوريا تخسر بصعوبة أمام أستراليا وتودع كأس آسيا 2019 (فيديو)

كافحت سوريا أمام أستراليا حاملة اللقب قبل أن تخسر 3-2 بعد هدف في الوقت بدل الضائع، لتودع كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وكان التعادل يسيطر على اللقاء قبل أن يسجل توم روجيتش هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينهي آمال سوريا في التأهل إلى الدور التالي.

وتقدم أويل مابيل بهدف لأستراليا في الدقيقة 41، لكن عمر خربين، الذي يحتفل بعيد ميلاده ال 25 اليوم، أدرك التعادل سريعًا بعد دقيقتين.

وأعاد كريس إيكونوميديس التقدم لأستراليا في الدقيقة 54، وتعادل عمر السومة من ركلة جزاء للسوريين، المدعومين بآلاف من المشجعين المتحمسين في مدينة العين، في الدقيقة 80، قبل أن يسجل توم روجيك هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

قوووووووووول عمررر خربين pic.twitter.com/qOHpVFIgNE — عز ???????? (@MnbrMadrid5) ١٥ يناير ٢٠١٩

هدف قاتل وخروج المنتخب السوري pic.twitter.com/4hPTppkJkj — عز ???????? (@MnbrMadrid5) ١٥ يناير ٢٠١٩

وأصبح رصيد أستراليا ست نقاط، وضمنت التأهل باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الأردن صاحب الصدارة، بينما تذيلت سوريا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويملك المنتخب الفلسطيني نقطتين بعد تعادله دون أهداف مع الأردن في المباراة الأخرى التي أقيمت في التوقيت ذاته في أبوظبي، وربما يتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.