أهداف مباراة سوريا وأستراليا.. 2/3 لمنتخب الكونغور (فيديو)

تقدم أوير مابيل، مهاجم المنتخب الأسترالي، في شباك نظيره السوري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نادي العين الإماراتي بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا 2019.

وتعادل عمر خربين للمنتخب السوري قبيل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

هدف التعادل سوريا عمر خريبين ???????? #سوريا_استرالياpic.twitter.com/qfhb8yGhfI — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) ١٥ يناير ٢٠١٩

ومع بداية الشوط الثاني نجح منتخب أستراليا في التقدم مرة أخرى عن طريق يكونوميديس.

هدف استراليا الثاني في سوريا ???? #سوريا_استرالياpic.twitter.com/6U8wMoSAAl — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) ١٥ يناير ٢٠١٩

وفي الدقيقة 82 نجح عمر السومة في إدراك هدف التعادل للمنتخب السوري عن طريق ركلة جزاء.

وأحرز منتخب أستراليا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 93.

هدف قاتل وخروج المنتخب السوري pic.twitter.com/4hPTppkJkj — عز ???????? (@MnbrMadrid5) ١٥ يناير ٢٠١٩

ويحمل منتخب سوريا الأمل الأخير في مواجهة أستراليا؛ من أجل حسم التأهل للدور الثاني في صِدام كروي مثير ضد الكنغر الأسترالي، وهو ما يفرض وجبة كروية دسمة.

يحمل منتخب سوريا دوافع الثأر ويواجه ذكرى أليمة في مواجهة أستراليا.

سبق أن أطاح منتخب أستراليا بنظيره سوريا من تصفيات كأس العالم 2018، بعد أن وصل المنتخبان للملحق الآسيوي وتعادل المنتخبان في لقاء الذهاب في ماليزيا بهدف لكل منهما، يوم 5 أكتوبر 2017، ثم فاز منتخب أستراليا في عقر داره يوم 10 من نفس الشهر بهدفين مقابل هدف، ليضيع حلم المونديال.