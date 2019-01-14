القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد تايلاند اليوم في كأس آسيا 2019

يواجه منتخب الإمارات نظيره التايلاندي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019.

وكان منتخب الإمارات انتصر على الهند في المباراة الماضية بهدفين دون رد، بينما تعادل في مباراة الجولة الأولى مع البحرين.

أمّا منتخب تايلاند فخسر من الهند بأربعة أهداف مقابل هدف فيما فاز على البحرين في المباراة الثانية بهدف دون رد.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس أسيا 2018 في عام 2017 انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.

ويدخل “الأبيض” لقاء اليوم دون ضغوط بعد ضمان تأهله، مقارنة بالمنافس الذي يلعب بخيار الفوز فقط على أمل أن تخدمه نتيجة المباراة الأخرى بين البحرين والهند للمنافسة على التأهل، وقد أكمل المنتخب التايلاندي تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس، وينتظر أن يدخل اللقاء بنوايا هجومية سعيًا لمفاجأة الأبيض الإماراتي بالوصول إلى شباكه.

ويستهدف منتخب الإمارات تحقيق الفوز من أجل إنهاء مشواره في دور المجموعات وهو يعتلي صدارة المجموعة الأولى، للابتعاد عن ملاقاة عمالقة آسيا في دور الـ 16.

وتشهد آخر 10 مواجهات بين الإمارات وتايلاند تفوق “الأبيض”، الذي فاز في 6 مواجهات بينما تايلاند انتصر في مباراتين وحسم التعادل مباراتين.

وفي خلال تلك المواجهات، سجل منتخب الإمارات 15 هدفاً في شباك تايلاند، بينما الأخير أحرز 11 هدفاً.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة “beIN SPORTS MAX 1 HD AR” بصوت المعلق عصام الشوالي، وقناة “Alkass EXTRA One HD” بصوت المعلق خالد الحدي.