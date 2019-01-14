موعد مباراة الإمارات وتايلاند اليوم في كأس آسيا 2019

يصطدم منتخب الإمارات بنظيره التايلاندي، مساء اليوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا “الإمارات 2019″، ويسعى “الأبيض” للحفاظ على الصدارة التي تجعله يخوض مباريات أسهل في ثمن النهائي.

الإمارات المتصدرة للمجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 للهند وتايلاند، ونقطة للبحرين ضمنت على الأقل الحلول ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، نظرًا لعدم قدرة ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة على بلوغ حاجز نقاطها الأربع.

منتخب الإمارات بدأ مشواره في البطولة بتعادل مخيب للآمال أمام البحرين بنتيجة 1 – 1 قبل أن يحقق الفوز على الهند بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية، في حين خسر منتخب تايلاند بنتيجة 1 – 4 أمام الهند في الجولة الأولى فيما تغلب على البحرين بهدف دون مقابل.

ويدخل “الأبيض” لقاء اليوم دون ضغوط بعد ضمان تأهله، مقارنة بالمنافس الذي يلعب بخيار الفوز فقط على أمل أن تخدمه نتيجة المباراة الأخرى بين البحرين والهند للمنافسة على التأهل، وقد أكمل المنتخب التايلاندي تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس، وينتظر أن يدخل اللقاء بنوايا هجومية سعيًا لمفاجأة الأبيض الإماراتي بالوصول إلى شباكه.

ويستهدف منتخب الإمارات لتحقيق الفوز من أجل إنهاء مشواره في دور المجموعات وهو يعتلي صدارة المجموعة الأولى، للابتعاد عن ملاقاة عمالقة آسيا في دور الـ 16.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة “beIN SPORTS MAX 1 HD AR” بصوت المعلق عصام الشوالي، وقناة “Alkass EXTRA One HD” بصوت المعلق خالد الحدي.