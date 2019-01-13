مباراة الإمارات وتايلاند.. ألبرتو زاكيروني يدافع عن طريقة لعبه ويريد الصدارة

يستهدف ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى في كأس آسيا، بعدما ضمن الظهور في دور الـ 16، ليوم الأحد قبل مواجهة تايلاند غدًا.

ولدى صاحبة الأرض 4 نقاط من جولتين، وضمنت التأهل بغض النظر عما إذا كانت ستبقى في الصدارة، أو ستتراجع حتى إلى المركز الثاني، أو تكون ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقال زاكيروني في مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من مواجهة تايلاند: “تركيزنا سيكون كبيرًا على احتلال المركز الأول في المجموعة دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى (البحرين والهند)”.

وتملك كل منتخبات المجموعة فرصة التأهل بامتلاك تايلاند والهند 3 نقاط مقابل نقطة واحدة للبحرين. وأي منتخب يحصد 4 نقاط سيضمن التأهل مباشرة.

وقال زاكيروني: “فيما يتعلق بالأداء فمستوانا يتطور، وأتمنى استمرار هذا التطور في المباراة المقبلة”.

“المنتخبات الآسيوية تطورت كثيرًا، لكن بعد التأهل لدور الـ 16 سنلعب مع فرق أقوى في الأدوار التالية. تركيزنا الحالي على الفوز بالمباراة المقبلة”.

ورغم ضمان التأهل أكد المدرب الإيطالي للاعبيه أن مواجهة تايلاند تبقى مهمة.

وقال: “بالنسبة لي المباراة ليست سهلة وتحدثت إلى اللاعبين… وقلت إن كل المباريات مهمة”.

وأضاف “سنلعب أمام فريق متطور ويلعب بأسلوب مختلف تمامًا وينافس على التأهل إلى دور الـ 16”.

“سنلعب أمام عدد كبير من المشجعين في استاد رائع (هزاع بن زايد) وأتمنى أن تحضر الجماهير بأعداد كبيرة لدعم اللاعبين”.

ودافع زاكيروني عن نفسه؛ بعد التعرض لانتقادات بداعي اللعب بأسلوب دفاعي.

وقال مدرب إنتر ميلان ويوفنتوس السابق: “لا أتفق مع القول إنني أنتهج أسلوبًا دفاعيًا. لو تابعت المباراة الأخيرة ستجد أننا كنا نهاجم بـ 7 و8 لاعبين”.

“نحن نلعب بطريقة 4-3-3 بوجود 3 لاعبين في المقدمة؛ لأن قدرات وإمكانيات اللاعبين تجبرني على استخدام هذه الطريقة”.

وأضاف “ألعب بالأسلوب الخططي وفقًا لإمكانيات وقدرات اللاعبين المتاحين في التشكيلة”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق المباراة غدًا الإثنين، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الإمارات وتايلاند على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.