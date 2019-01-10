مباراة فلسطين وأستراليا.. صراع على بطاقة التأهل المتبقية بعد صعود الأردن لدور الـ8 بكأس آسيا

أصبح بإمكان لاعب وسط الملعب الأسترالي توم روجيتش، المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفلسطيني يوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، غير أن الفريق المتوج باللقب في النسخة الماضية، مازال يعاني من عدة إصابات بين صفوفه.

ويسعى المنتخب الأسترالي لتعويض خسارته المباغته 0-1 أمام منتخب الأردن في الجولة الأولى، خلال لقائه المرتقب مع منتخب فلسطين، حيث تتذيل أستراليا حالياً الترتيب بلا نقاط، فيما يحتل منتخب فلسطين المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي حسم فيه المنتخب الأردني تأهله رسمياً للدور الثاني مبكراً، عقب فوزه 2-0 على منتخب سوريا اليوم الخميس، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد ست نقاط.

وصرح مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد في المؤتمر الصحافي، الذي عقد اليوم الخميس، للحديث عن المباراة: “نتوقع ردة فعل قوية من اللاعبين”.

وأكد أرنولد: “الفتية ذاهبون إلى المباراة بكثير من الثقة، ومزيد من الإيمان وتوقع الفوز”.

وتعرض روجيتش، الذي يلعب في صفوف فريق سيلتيك الإسكتلندي لكسر في عظمه اليد خلال لقاء الفريق أمام الأردن، لكنه بات جاهزاً للعب، على عكس الظهير الأيمن جوش ريسدون، الذي لم يتعاف حتى الآن من الإصابة.

ويسابق أندرو نبوت الزمن من أجل اللحاق بالمباراة، لكنه سيجلس على الأغلب على مقاعد البدلاء، فيما تأكد غياب ماثيو ليكي عن اللقاء بسبب استمرار معاناته من الإصابة في أوتار الركبة.

ومع استبعاد كل من دانييل أرزاني وآرون موي ومارتن بويل قبل انطلاق البطولة، فإن المنتخب الاسترالي يعاني من تراجع خطورته التهديفية إلى حد كبير.

وقال أرنولد: “لا نريد أن ننظر إلى الوراء، لكننا أمام الأردن استحوذنا على الكرة بنسبة 76%، كانت لدينا بعض الفرص الجيدة لهز الشباك، وإذا أعيدت المباراة لأحرزنا ثلاثة أو أربعة أهداف”.

وبات يتعين على المنتخب الأسترالي حصد النقاط الثلاث، لاسيما عقب فوز الأردن على سوريا، حتى يتجنب خطر الخروج المبكر من البطولة.

ويخوض المنتخب الفلسطيني اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حصل على أول نقطة في تاريخه بأمم آسيا، عقب تعادله دون أهداف مع نظيره السوري في الجولة الأولى.

وقال مدرب فلسطين نورالدين ولد علي: “قمنا بدراسة لاعبي المنتخب الأسترالي خلال لقائهم أمام الأردن، وكشفنا مواطن القوة والضعف به، وسنحاول استغلال نقاط الضعف التي يعاني منها الفريق في لقاء الغد”.

ويفتقد منتخب فلسطين خدمات مدافعه محمد صالح عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال لقاء الفريق أمام سوريا.