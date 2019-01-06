منتخب فلسطين ينتزع نقطة من منافسه السوري في كأس آسيا 2019

حكم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب سوريا مع فلسطين، الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير.

وعلى استاد نادي الشارقة نجح لاعبو المنتخب الفلسطيني في الوقوف أمام الهجوم السوري الذي اعتمد على عمر السومة وعمر خربين، كما تصدى رامي حمادة حارس منتخب فلسطين لأكثر من كرة خطيرة.

وأشهر الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف البطاقة الحمراء في وجه محمد صالح في الدقيقة 63، بعد خطأين على فهد اليوسف في الدقيقة 43 (بطاقة صفراء)، وعلى عمر خربين في الدقيقة 63.

وحصد كل منتخب على نقطة وحيدة، ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه 1/0 على أستراليا، في حين يأتي المنتخبان الفلسطيني والسوري في المركز الثاني بنقطة لكل منهما، بينما يقبع الكنغر الأسترالي (حامل اللقب)، في المركز الأخير