مباراة الإمارات والهند.. تصدٍ مذهل من خالد عيسى (فيديو)

تصدى خالد عيسى، حارس مرمى منتخب الإمارات، لكرة خطيرة جدًا في المباراة التي تجمع منتخب بلاده مع الهند، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس أمم آسيا.

واستغل المنتخب الهندي كرة خاطئة في وسط الملعب، ليشن هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى آشيكي كورونيان، لكن الحارس خالد عيسى أبعدها ببراعة إلى ركلة ركنية.

وأنهى منتخب الإمارات الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله خلفان مبارك الرازي في الدقيقة 41، بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

والفوز يرفع رصيد المنتخب الإماراتي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب.