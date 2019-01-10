مباراة الإمارات والهند.. خلفان مبارك الرازي يتقدم للأبيض (فيديو)

سجل خلفان مبارك الرازي الهدف الأول لمنتخب بلاده الإمارات، في المباراة التي تجمعه مع الهند، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

جاء هدف خلفان مبارك في الدقيقة 41، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من علي مبخوت.

وكان المنتخب الإماراتي تعادل 1/1 مع البحرين في الجولة الأولى.

وكان المنتخب البحريني قد خسر 0/1 أمام تايلاند في وقت سابق، ما يعني أن فوز الإمارات يرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.