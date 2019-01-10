مباراة الإمارات والهند.. تعرف على تشكيل “الأبيض”

عاد إسماعيل أحمد إلى تشكيلة الإمارات الأساسية التي ستواجه الهند في ثاني مباريات أصحاب الأرض في المجموعة الأولى بكأس آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس في أبوظبي، عقب تعافيه من إصابة أبعدته عن اللقاء الافتتاحي، يوم السبت الماضي.

ودخل مدافع العين القائمة الأساسية على حساب فارس جمعة زميله في العين، والذي ارتدى شارة القيادة خلال التعادل 1-1 مع البحرين، والتي سيحصل عليها الجناح إسماعيل الحمادي في مباراة الخميس.

وكان هذا هو التغيير الوحيد الذي أجراه ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات على تشكيلته الأساسية، واختار الإبقاء على المهاجم أحمد خليل على مقاعد البدلاء والبدء بمهاجم الجزيرة علي مبخوت في الأمام وحيدًا.

وكان خليل شارك في الشوط الثاني أمام البحرين ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء.

ولدى الإمارات نقطة واحدة مقابل ثلاث للهند، التي سحقت تايلاند 4-1 في مباراتها الأولى. وفازت تايلاند 1-صفر على البحرين في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، في وقت سابق اليوم الخميس.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للفريقين: