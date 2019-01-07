حقيقة رحيل زاكيروني عن منتخب الإمارات والتعاقد مع زلاتكو‎ (صورة)

نفى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الإثنين، إقالة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من تدريب منتخب الأول، والتعاقد مع زلاتكو داليتش مدرب منتخب الكرواتي”.

وقال الاتحاد الإماراتي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “غير صحيح ما يتم تداوله حول تفاوض اتحاد الكرة مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتدريب الأبيض في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، متمنين مراعاة الدقة في تداول مثل هذه الأخبار”.

وتعادل الأبيض الإماراتي 1/1 مع البحرين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير.

وحقق المنتخب الإماراتي 4 انتصارات فقط في 16 مباراة منذ تعيين الإيطالي ألبرتو زاكيروني في أكتوبر 2017.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ويلاقي الهند يوم الخميس، ثم تايلاند يوم 14 يناير.