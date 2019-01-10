دبا الفجيرة يقترب من التعاقد مع الكاميروني صامويل إيتو

اقترب الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، من توقيع عقده مع نادي دبا الفجيرة، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب تصريح عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مشرف الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي لصحيفة الرؤية فإن النادي الإماراتي اقترب بنسبة 70% من إتمام الصفقة.

ويبلغ إيتو حاليا 38 عامًا، وكانت آخر تجاربه الاحترافية في قطر وتركيا.

ويبحث دبا عن مهاجم آخر لدعم صفوف الفريق بحسب تصريحات العبدولي.

وأكد العبدولي أن النجم الكاميروني سيصل إلى الإمارات بعد يومين في حال تم الاتفاق مع وكيله، لافتًا إلى أن انضمام نجم مخضرم بمقام إيتو، الهداف التاريخي للكاميرون برصيد 56 هدفًا والمتوج بألقاب عدة في دوري أبطال أوروبا، يمثل قوة هجومية كبيرة للفريق.

ويتذيل دبا جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد أربع نقاط فقط.