أهداف مباراة عُمان وأوزبكستان.. 2/1 للأوزباك (فيديو)

تأخر منتخب عُمان أمام نظيره أوزبكستان، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على أرض ملعب الشارقة، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، ضمن مباريات المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبهما، منتخبي اليابان وتركمانستان.

وفي الدقيقة 33 تقدم منتخب أوزبكستان من ضربة حرة مباشرة فشل حارس عُمان في التصدي لها.

الأوزبك يتقدمون بالهدف الأول من ركلة حرة مباشرة. أوزبكستان 1 عمان 0#beINAFC pic.twitter.com/3O1qic8sMf — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٩ يناير ٢٠١٩

ومع حلول الدقيقة 75 نجح محسن الغساني في إحراز هدف التعادل لمنتخب عُمان.

كاس امم اسيا | عمان 1 × 1 اوزبكستان | هدف التعادل عمان اسيست رااائع ???????????????????????? و تحرك اروووع من محسن HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/H8YOGFe6lT — انا موت (@OOQQ8808) ٩ يناير ٢٠١٩

ونجح منتخب أوزبكستان في التقدم مرة أخرىخلال الدقيقة 85.

#عمان_أوزبكستان هدف ثاني اوزباكستان في د85 HDpic.twitter.com/oE2RVAx38E — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) ٩ يناير ٢٠١٩

ويحتل المنتخب العُماني المركز 82 في آخر تصنيف لـ”فيفا”، في حين يحتل المنتخب الأوزبكي المرتبة 95.

وتعدّ هذه المشاركة الرابعة للمنتخب العُماني بعدما شارك في 2004 و2007 و2015، وأفضل مركز حققه في كأس آسيا كان الرابع في 2004.

في المقابل، فإن المنتخب الأوزبكي، الذي تواجد في جميع نهائيات كأس آسيا، منذ 96 التي أقيمت في الإمارات، وتعدّ هذه المشاركة السابعة له، يتطلع هو الآخر لبداية قوية، وحصد النقاط الثلاث وكتابة تاريخ جديد للكرة الأوزبكية، وتجاوز محطة المركز الرابع الذي حققه في 2011، ويعدّ الأفضل له في تاريخ البطولة.