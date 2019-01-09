القنوات الناقلة لمباراة عُمان وأوزبكستان اليوم في كأس آسيا 2019

يصطدم منتخب عمان، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره أوزبكستان، في مواجهة قوية على أرض ملعب الشارقة، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، ضمن مباريات المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبهما، منتخبي اليابان وتركمانستان.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة و4:30 بتوقيت مكة المكرمة و5:30 بتوقيت الإمارات.

وستكون مباراة أوزبكستان مع عمان في أمم آسيا مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 HD وقناتي الكأس إكسترا 1 و2.

استعد الأحمر العماني للمواجهة بخوضه 11 مباراة ودية إعدادية للبطولة، حيث خسر في لقاء واحد كان أمام أستراليا بخماسية نظيفة، وفاز في أربع مباريات، وتعادل في ست مواجهات، والبداية كانت في شهر سبتمبر الماضي عندما خاض مواجهتين في معسكره الخارجي أمام الأردن ولبنان، وتعادل سلبيًا معهما.

فيما أدى منتخب أوزبكستان 6 مباريات ودية، في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره العماني عصر اليوم، حيث تعادل مع سوريا بهدف، وخسر أمام إيران بهدف نظيف، وفاز على منتخبي كوريا الشمالية وقطر بالنتيجة نفسها، وهي 2 /‏ 1، أما في شهر ديسمبر فقد خاض المنتخب الأوزبكي مباراتين، حيث تعادل سلبيًا أمام لبنان، وخسر من كوريا الجنوبية بأربعة أهداف نظيفة.

وتعول عُمان كثيرًا على الأوراق الرابحة، أبرزها قائد المنتخب أحمد مبارك (كانو)، وبعض العناصر الشابة.

ويحتل المنتخب العُماني المركز 82 في آخر تصنيف لـ”فيفا”، في حين يحتل المنتخب الأوزبكي المرتبة 95.

وتعدّ هذه المشاركة الرابعة للمنتخب العُماني بعدما شارك في 2004 و2007 و2015، وأفضل مركز حققه في كأس آسيا كان الرابع في 2004.

في المقابل، فإن المنتخب الأوزبكي، الذي تواجد في جميع نهائيات كأس آسيا، منذ 96 التي أقيمت في الإمارات، وتعدّ هذه المشاركة السابعة له، يتطلع هو الآخر لبداية قوية، وحصد النقاط الثلاث وكتابة تاريخ جديد للكرة الأوزبكية وتجاوز محطة المركز الرابع الذي حققه في 2011، ويعدّ الأفضل له في تاريخ البطولة.