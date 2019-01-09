محمد صلاح قبل تسلمه جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي: أشعر بالفخر لتواجدي وسط أهلي (فيديو)

تسلم الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا مع الريدز، سجل فيه 44 هدفًا في جميع المسابقات.

ووصل صلاح إلى الإمارات، في رحلة خاطفة لمدة 3 ساعات، لحضور حفل تكريم الفائزين في الدورة العاشرة لملتقى الإبداع الرياضي، بمركز دبي التجاري العالمي، بعد حضوره، مساء أمس الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي الذي أقيم في السنغال وتوج بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد منافسة مع زميله ساديو ماني، والغابوني أوباميانغ، نجم آرسنال.

وقال صلاح في كلمة ألقاها قبل تسلم الجائزة: “فخور جدًا أنني فزت بهذه الجائزة، وسعيد جدًا بالجوائز الفردية، وخصوصًا هذه الجائزة الكبيرة، وأشكر سمو الشيخ محمد بن راشد على الجائزة، وسعيد جدًا بتواجدي في دبي ووسط أهلي”.

وأصبح صلاح، أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بالجائزة مرتين على التوالي ومرتين بشكل عام.

وحصل صلاح، على جائزة الرياضي العربي المتميز، تقديرًا لإبداعه الكروي الموسم الماضي مع ناديه ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر اللقب لصالح ريال مدريد الإسباني.

كما نجح محمد صلاح في قيادة منتخب بلاده لبلوغ نهائيات كأس العالم، التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا، قبل الخروج من الدور الأول بعد 3 هزائم متتالية.

عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل انطلاق حفل تكريم الفائزين#جائزة_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم_للإبداع_الرياضي pic.twitter.com/HtL6sraXff — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 9, 2019

عقب ذلك، سيعود صلاح إلى المملكة المتحدة في رحلة تمتد لسبع ساعات من أجل اللحاق بفريقه ليفربول الذي يستعد لمواجهة برايتون ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت.

يهدف صلاح مع ليفربول للعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد تلقي أول خسارتين هذا الموسم في أسبوع واحد، الأولى كانت على يد مانشستر سيتي في الدوري، والثانية كانت أمام وولفرهامبتون يوم الإثنين، خاصة أن الفريق يحتل قمة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.