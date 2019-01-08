محمد صلاح يرقص على الطريقة الأفريقية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي‎ (فيديو)

فاز المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب كرة القدم في القارة السمراء للمرة الثانية على التوالي.

وعقب تتويجه بالجائزة، صعد إلى مسرح الحفل، وقام بأداء رقصة استعراضية مع الفرقة الموسيقية على الطريقة الأفريقية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد القاري للعبة في العاصمة السنغالية داكار.

Congratulations African Player of The Year Mohamed Salah, boy loves a dance ???????????? #CAFAwards18 pic.twitter.com/ybk8OwQz9U — Nubaid (@RamboFYI) ٨ يناير ٢٠١٩

وتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في آرسنال الإنجليزي.

وقال صلاح بعد تتويجه بالجائزة: “أنا لا أصدق أن عامًا مر منذ وقوفي على هذا المسرح، هذه الجائزة بالنسبة لي كبيرة جدًا، ورأيتها عندما كنت صغيرًا وأحلم بالفوز بها، وأن أفوز بها مرتين هذا فخر كبير”.

وأضاف: “أشكر عائلتي وزملائي في الفريق وكل من أدى دورًا في حياتي، وأهديها لبلدي مصر”. ‎